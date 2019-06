Vene relvatehingu mõju: USA lõpetab Türgi pilootide väljaõpetamise

Kahe NATO riigi tüli on vindunud juba mitu kuud Türgi soovi tõttu osta Venemaalt S-400 õhutõrjesüsteeme, mis USA hinnangul ohustab F-35 varghävitajaid, mida Türgi samuti soovib hankida.

USA kinnitusel ei saa Türgi osta mõlemat, kuid samas on riik seni vältinud konkreetsete karistuste rakendamist. Nüüdne Türgi pilootide treeningprogrammi lõpetamine on esimene surveabinõu, mis kasutusele võetud.

Reutersiga kõnelenud kahe USA ametniku sõnul ei ole võimatu, et USA vaatab oma otsuse ringi, kui Türgi muudab plaane õhutõrjesüsteemi ostmise osas. Esialgu puudutab USA otsus vaid neid Türgi piloote ning lennukite hooldemeeskonna liikmeid, kes oleks pidanud edaspidi Ühendriikidesse väljaõppele saabuma.

Praegu saab Luke’i lennuväebaasis väljaõpet neli Türgi pilooti ning kaks pilooti töötab seal instruktorina. Lisaks neile kuuele on USAs väljaõppel veel 20 Türgist pärit lennukite hooldemeeskonna liiget, kinnitas USA sõjavägi.

Türgi on avaldanud soovi osta sada F-35 tüüpi hävitajat, mis praeguse hinna juures maksaks kokku üheksa miljardit dollarit.

Tehingu purunemine tähendaks NATO liitlaste suhetes ühte ajaloo tõsiseimat lahkheli. Samas pole tegu ainsa pingeallikaga Washingtoni ja Ankara suhetes, sest riikidel on erimeelsusi ka Süürias rakendatava strateegia ja Iraani sanktsioonid osas, aga ka seoses USA konsulaartöötajate kinnipidamisega Türgis.

Türgi pilootide väljaõppe peatamine viitab sellele, et riik on liikumas edasi S-400 ostutehinguga. Türgi kaitseminister Hulusi Akar ütles mai lõpus, et riigi sõjaväelases saavad Venemaal väljaõpet õhutõrjesüsteemi S-400 kasutamiseks ning Vene sõjaväetöötajad võivad külastada Türgit.