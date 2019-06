Üksteist aastat hiljem on Kiviõli endiselt väike linn. Elanikke on jäänud palju vähemaks, nagu ka pooltühje kortermaju, neid on lihtsalt maha lammutatud. Aga kui tol ajal polnud võõrastel põhjust tööstuslinna sisse põigata, siis nüüd võib kaugema kandi rahvast kohata seal nii suvel kui ka talvel. Seda muidugi juhul, kui vanale poolkoksi mäele rajatud seikluskeskus on avatud.