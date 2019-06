USA kindral: Iraan on endiselt ohtlik

Kindral ütles usutluses teda Pärsia lahe piirkonnas saatvatele ajakirjanikele, et Iraani agressioonipotentsiaal teeb talle muret ning ta ei välista, et palub lisavägesid kaitseks Iraani rakettide ja muude relvade vastu.

«Ma tegelikult ei usu, et oht oleks kahanenud,» ütles McKenzie neljapäeval. «Ma usun, et oht on vägagi tegelik.»

McKenzie ja teised sõjaväeametnikud püüavad ühelt poolt veenda Iraani, et ameeriklaste ründamise korral on oodata vasturünnakut ja nii teda konfliktist hoiduma peletada, teiselt püütakse aga koondada Pärsia lahe piirkonda võimalikult suured jõud. Viimasel juhul võib Iraan arvata, et USA-l on plaanis rünnata, nii et ta tunneb sundi ameeriklasi ennetada, mis võib aga sõja vallandada.

USA ja Iraani pinged on süvenenud sestpeale, kui president Donald Trump otsustas lahkuda 2015. aasta tuumaleppest ja Iraanile taas majandussanktsioonid kehtestada.

Sõnasõda ägenes, kui Washington määratles Iraani eliitüksuse revolutsioonikaardi terroriorganisatsioonina ning Teheran vastas sellele, nimetades Ühendriike terrorismi riiklikuks sponsoriks ja tema vägesid terrorirühmitusteks.

Pärast seda, kui Washington viis Iraanist lähtuvale täpsemalt määratlemata ohule viidates Lähis-Ida piirkonda lennukikandja USS Abraham Lincoln lahingrühma, pommitajaid ja muud tehnikat, on kasvanud kartused, et sõnasõda võib kasvada üle relvakonfliktiks.

USA süüdistab Iraani ka mais Araabia Ühendemiraatide naftatankereid tabanud rünnakutes.

ÜRO AÜE, Saudi Araabia ja Norra suursaadik teavitasid eile Julgeolekunõukogu uurimistulemustest, mille põhjal tegi rünnakud tankeritele võõrriik. Iraani nad ei nimetanud.

McKenzie ütles Bagdadis ajakirjanikele, et USA vägede paigutamine Pärsia lahe piirkonda on sundinud iraanlasi pisut taganema, kuid ei ole kindel, et see on strateegiline taganemine.