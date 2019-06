Maksu- ja tolliamet peab maksma Kert Kingole hüvitiseks ligi 8000 eurot

MTA kommunikatsioonijuht Rainer Laurits ütles, et riigikohtu otsuse alusel makstava hüvitise suurus on 7976 eurot ja 92 senti, millelt peetakse kinni tulumaks.

Väliskaubanduse ja IT ministri Kert Kingo aastaid kestnud vaidlus endise tööandja maksu- ja tolliametiga (MTA) sai eile riigikohtus lõpliku lahendi. Kõrgeim kohtuaste leidis, et MTA ei oleks tohtinud vallandada Kingot arenguvestluse salaja salvestamise eest, kuna töökiusu tõendamiseks oli see õigustatud. Samas oli riigikohus ühte meelt MTAga, mis leidis, et juristina töötanud Kingo ei täitnud ettevõtte maksuvõla uurimisel oma tööülesandeid hoolikalt, mis tõi kaasa juhtumi aegumise.