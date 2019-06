ÜRO: Venezuelast on alates 2016. aastast pagenud 3,3 miljonit inimest

«Venezuelast lahkumise tempo on olnud vapustav,» ütlesid ÜRO pagulasamet (UNHCR) ja Rahvusvaheline Migratsiooni Organisatsioon (IOM) ühisavalduses.

Avalduses märgitakse, et kui 2015. aasta lõpuks oli Venezuelast lahkunud 695 000 inimest, siis sestpeale on nende arv järsult kasvanud. Viimase kolme ja poole aastaga on lahkunud 3,3 miljonit inimest.