Enn Eesmaa: Eesti on saavutanud olulise diplomaatilise ja välispoliitilise edu, võib isegi öelda, et võidu

«Ma olen kindel, et see on Eestile oluline, sest see annab võimaluse meie inimestele, diplomaatidele ja poliitikutele, tegeleda aktiivsemalt nende teemadega, millega tavaliselt Eesti pole tegelenud, siin ma mõtlen kaugemaid riike,» sõnas Enn Eesmaa ja lisas, et paljud riigid asuvad Aafrikas, kus meie diplomaate pole palju.

«See annab meie esindajatele hindamatu kogemuse, kui nad on julgeolekunõukogus, ja näha lähemalt, kuidas see töö seal käib,» ütles ta ja lisas, et kindlasti leiavad meie diplomaadid ja poliitikud uusi kolleege, kellega kontakte vahetada.

Küsimusele, kas Eestil avaneb ka kunagi võimalus saada ÜRO julgeolekunõukogu liikmeks, vastas Eesmaa, et vaikselt liigub maailm sinna suunda. «See on natukene võib-olla liiga julge lootus, aga maailm on arenemas,» vastas Eesmaa. Tema sõnul võib loota, kuna paljud arvavad, et julgeolekunõukogu süsteem peab muutuma. «Teisest Maailmasõjast on palju aega möödas ja süsteem võiks natukene muutuda.»

«See, et me Rumeeniat võitsime, näitab, et neid riike, kes peavad meist lugu, on suhteliselt palju,» lausus Eesmaa. Ta arvas, et Rumeenia viis kaotuseni kaks asjaolu: esiteks Rumeenial on keeruline aega sisepoliitiliste probleemide pärast; teiseks see, et Rumeenia otsustas viia oma saatkonna Jeerusalemma, mis ei sobinud paljudele Araabia riikidele.