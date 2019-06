Ratas: Eesti on taas tõestanud, et on rahvusvahelise kogukonna aktiivne osaline

«Tänan siiralt kõiki ametnikke, diplomaate ja poliitikuid, ning loomulikult Vabariigi Presidenti ja kõiki teisi, kes võtsid meie julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks saamise kampaania oma südameasjaks ja seda suure pühendumusega tegid. Tänan ka meie sõpru, kes meid toetasid ning sellega kinnitasid, et just Eesti on see partner, keda nad julgeolekunõukogus näha soovivad.

Eesti on taas tõestanud, et on rahvusvahelise kogukonna aktiivne osaline, kes mõtleb kaasa, seisab oma väärtuste eest ja panustab selle nimel, et maailm oleks meile kõigile elamiseks parem koht.