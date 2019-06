Presidendivalimiste mäng Kasahstanis on ääretult läbinähtav. Kandideerida said ainult inimesed, kes valdavad kasahhi keelt, on töötanud riigiaparaadis, on olnud viimased viis aastat Kasahstani residendid, ja lisaks peab kandidaat esitama vähemalt 118 140 toetusallkirja. See vähendas potentsiaalsete kandidaatide arvu tuntavalt. Paradoksaalselt rikkus neid seadusi kõige enam favoriit Kasõm-Žomart Tokajev, kes pikka aega resideeris Šveitsis, juhatades Kasahstani esindust ÜRO juures.