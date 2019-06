Kuressaare lasteaias vigastas laps aia otsa kukkudes kõri

«Selline kahetsusväärne asi tõepoolest juhtus,» ütles lasteaia direktor Monika Talistu, kinnitades, et laps on praeguseks paranenud.

Direktor tõdes, et nad on koostöös vanematega asja arutanud ja otsivad ühes Saaremaa vallavalitsusega uusi lahendusi piirdeaia turvalisemaks muutmiseks. Ühes aia osas on juba ka parandused tehtud, kinnitas Talistu.