Eesti pääses mittealalise liikmena ÜRO Julgeolekunõukogusse

Eesti delegatsioon eesotsas president Kersti Kaljulaidi ja välisminister Urmas Reinsaluga rõõmustab võidu puhul: Eesti on 2020. aastast ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaline liige.

Alates 2020. aasta jaanuarist, mil Eestist saab ÜRO julgeolekunõukogu ajutine liige, kuulame rahvusvahelisi uudiseid ilmselt hoopis teise kõrvaga kui seni. Kui maailmas puhkeb mõni kriis ja uudistes märgitakse, et lähitundidel koguneb New Yorgis erakorralisele koosolekule olukorda arutama julgeolekunõukogu, puudutab see otseselt ka meid.