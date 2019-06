Pooliku kooseluseaduse eest hüvitist nõudnud geipaar jääb rahata

Riigikohus leidis, et kooselulepingu sõlminud paar toob kaebuses välja terve rea hüvesid, mille saamine neil kooselulepingu sõlminutena on raskendatud või takistatud. Samas polnud see paar enne seda, kui asuti riigilt hüvitist nõudma, astunud ühtki reaalset sammu, et oma kooselulepinguga seonduvaid õigusi reaalselt täita.