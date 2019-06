Mart Helme sõnul koostab siseministeerium migratsioonipoliitika suhtes seadusemuudatusi

Praeguseks on Euroopa Liidu võimekus migratsiooniga toime tulla oluliselt paranenud võrreldes 2015. aastaga ning selle tingib asjaolu, et suudetakse tagasi saata need inimesed, kelle olukord ei ole nii keeruline, et neil oleks õigus rahvusvahelisele kaitsele ehk pagulase staatusele, et tõhustada tagasisaatmist, loodab Euroopa Liit abi saada karmimatest reeglitest ja tähtaegadest, edastas «Aktuaalne kaamera».

Esmakordselt siseministrite kogunemisel Eestit esindanud Mart Helme (EKRE) ütles, et ta ei ole oma kriitilist meelt Euroopa migratsioonipoliitika suhtes kaotanud ning Eesti valmisoleku tõstmiseks võimalikuks rändekriisiks on plaanis seadusemuudatused.

«Me võtame maha tähtajad asüülitaotlejate puhul, kui neid tuleb sadu ja sadu korraga, et saame inimesi paigutada mitte üksnes asüülikeskustesse, vaid me võime neid paigutada, kui neid on sadu ja tuhandeid, ka koolidesse ja rahvamajadesse, et me ei pea neile tagama kõiki neid asüülitaotleja hüvesid, tugiisikut ja kõiki neid rahalisi toetusi, sest see käiks ka Eesti riigile üle jõu, kui see on nii massiline,» selgitas Helme.