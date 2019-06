G20 finantsjuhid arutavad globaalrahanduse kohandamist

Trump ja tema administratsioon on kinnitanud, et Washingtoni poolt viimase aasta jooksul Hiina ekspordile kehtestatud miljarditesse dollaritesse ulatuvad tariifid loovad USA ja teiste riikide ettevõtetele uusi ärivõimalusi. Mnuchin tunnistas Fukuokas siiski, et Euroopas, Hiinas ja teistes piirkondades on kasv aeglustunud.