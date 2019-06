Madison: julgeolekunõukogus nõutagu paremat piirikontrolli Aafrikaga

«Eestil seisab nüüd ees tõsine töö rõhumaks julgeolekuohtudele, mis lähtuvad eelkõige Venemaalt, Aafrikast ja Lähis-Idast,» kirjutas Madison sotsiaalmeedias. Tema arvates on hea, et kampaaniaks kulutatud raha ei ole läinud tuulde, kuna Eesti osutus valituks. «Samas ei saa olla eesmärk ainult saada valituks, vaid nüüd tuleb kahe aasta jooksul anda endast maksimum, et rõhutada ja tähelepanu juhtida näiteks Euroopat ähvardavale ohule, milleks on terrorismi levik Lähi-Idast ning massiline sisserändeoht Aafrikast.»