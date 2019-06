Vene ajakirjanikku süüdistatakse katses müüa uimasteid

Uudisteagentuuri Interfax järgi pidas politsei Golunovi (36) kinni kolmapäeval Moskvas Tsvetnoi bulvaril, kui leidis tema seljakoti läbiotsimisel kaks pakki metamfepramooni kogukaaluga 3,65 grammi. Politsei lisas hiljem, et leidis tema korterist ka 5,42 grammi kokaiini.

Uudisteagentuuri AFP andmeil peeti Golunov kinni hoopis neljapäeval ja tema kotist leiti viis pakki uimastit mefedroon. Kahe uudisteagentuuri lugudes kattub infokild, et kokaiin leiti hiljem tema korterist.

Tšikov lisas, et politseijaoskonnas Golunovi tervislikku seisundit uurinud arstid tuvastasid tal peapõrutuse ja hematoomi ning kahtlustavad, et tal on mitu roidemurdu.