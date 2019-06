Margus Kolga: ÜROs tõi võidu meile muuhulgas avatus, sõbralikkus, inimlikkus

«Ma arvan see oligi põhiline,» ütles Margus Kolga KUKU raadio saatele «Neeme Raud. Siin».«Me tegime seda ühelt poolt südamest, rääkisime oma lugu, aga kuulasime ka teiste lugu. See mõjub maailmas ma arvan kõige paremini.»

Diplomaat ei soovinud konkreetselt öelda, kes olid Eesti tugevamad toetajad. Kuid märkis, et kindlasti väikeriigid. See oli ka üks Eesti kampaania suuremaid sõnumeid, et väikeriigina kas või juba instinktiivselt hoiab Eesti väike riikide lippu ülal ja teeb nende eest tööd.

«Kuid ma olen veendunud, et toetust tuli ka CariComi maadelt – Karbiibimere riikidelt,» ütles Kolga. «Ma arvan, et sellele aitas kaasa väga palju see, et meie president leidis aega minemaks Kariibimere riikide tippkohtumisele ja seal isiklikult suhtles inimestega, kes annavad oma diplomaatidele juhiseid hääletada. Ma arvan, et see oli üks meie tugevaid kohti.»