NYT: ülistatud lepe Mehhikoga on kogum varem kokku lepitust

Leppe keskmes on säte, mille kohaselt USA-s varjupaika taotlevad sisserändajad võivad taotluste menetlemise ajaks jääda Mehhikosse. Seda praktikat hakati rakendama juba varem ning Mehhiko oli heaks kiitnud kõnealuse programmi laiendamise, ütlesid läbirääkimistega kursis olevad allikad New York Timesile.

Programm on kaevatud kohtusse, sest vabaühendused on mures varjupaigataotlejate õiguste teostumise pärast Mehhikos.

On ebaselge, kas Trump tõesti uskus, et lepe sisaldab uusi ja laiemaid järeleandmisi või andis ta endale aru, et see aitab tal säilitada oma näo pärast tariifiähvardust, mis tekitas ulatuslikku kriitikat ka omade seas. Mehhiko ja Ühendriikide kaubandus oleks saanud kannatada ja tollimaksud oleksid lõpuks kinni maksnud tarbijad.