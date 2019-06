Kasahstanis valitakse pikaaegse presidendi mantlipärijat

Nazarbajev (78) pole küll enam president, kuid arvatakse, et ta on jätkuvalt 18 miljoni elanikuga riigi de facto juht.

Tokajevi kuus vastaskandidaati on Kasahstanis vähetuntud. Tokajevi toetuseks on aga käivitunud üleriiklik toetuskampaania, kirjutas uudisteagentuur AFP.

Eelmisel aastal protestiaktsioonil osalemise katse üle vangistatud Almatõ elaniku Temudžin Duisenovi arvates teatati valimistest aprillis, et opositsioonil poleks aega valimisteks valmistuda.

Tokajev lubab, et otsustav sõna poliitikaloomes jääb Nazarbajevile. Viimane on eluks ajaks määratud Kasahstani julgeolekunõukogu esimeheks ning on põhiseaduses põlistatud tiitliga Riigi Juht.