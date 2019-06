Maas: Iisraeli-Palestiina konflikti ainus lahendus on kaks riiki

«Me oleme endiselt üksmeelel, et ainus lahendus on jõuda kahe riigi lahenduseni läbirääkimiste teel,» ütles Maas Ammanis ühisel pressikonverentsil oma Jordaania kolleegiga.

Palestiinlased on USA kava juba enne selle avaldamist tagasi lükanud, öeldes, et president Donald Trumpi sammud on näidanud tema administratsiooni kallutatust.