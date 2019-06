NAABRITE JUURES. Valimisjärgses Lätis puhuvad euroopalikud tuuled

Euroopa Parlamendi valimiste tulemus tugevdas peaminister Krišjānis Kariņši erakonna Uus Ühtsus juhitud valitsuse positsioone. 61 häälega ametisse valitud president Egils Levits on juba teatanud, et lüngad erakondade rahastamise seaduses ja inforuumi kaitsmine on probleemid, millest tuleks alustada.