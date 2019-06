REPORTAAŽ KASAHSTANIST. «Kui tahame muutusi, siis pole Kosanovile alternatiivi»

Kasahtsani noorpõlv ehk 51 protsenti riigi elanikkonnast on sündinud pärast eelmise presidendi Nursultan Nazarbajevi võimuletulekut. George Washingtoni Ülikooli Euroopa, Venemaa ja Euraasia Uuringute Keskuse uurimuse kohaselt ei tunne nad huvi poliitika vastu, neile ei lähe korda liberaalsed ja demokraatlikud väärtused ning üldiselt huvitab noori vaid karjäär.

Kuid paari kuu eest astus Nazarbajev tagasi, kuulutati välja erakorralised valimised ja algasid noorte protestid. Noored alustasid sotsiaalmeedias meemikampaaniaid, ent korraldasid ka tegelikke miitinguid. Nõuti sõna- ja mõttevabadust ning vabasid presidendivalimisi. Need protestid ei olnud võib-olla just eriti arvukad, ent piisavalt silmatorkavad, et riigivõim närviliseks muutus.