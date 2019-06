Demokraadid sarjasid Trumpi tariifiähvardust Mehhiko aadressil

«Millest maailm on väsinud ja mina olen väsinud, on president, kes järjekindlalt astub sõtta, verbaalsesse sõtta meie liitlastega,» ütles demokraatide presidendikandidaadiks pürgiv senaator Bernie Sanders telejaama CNN saates.

Tema sõnul on Ühendriikidel vaja korralike suhteid Mehhikoga ja «me ei peaks nendega iga päev vastasseisu otsima».

Trump teatas reede hilisõhtul Twitteris, et peatas plaani kehtestada tariifid kõikidele Mehhikost USA-sse imporditud kaupadele, sest Mehhiko nõustus «rakendama jõulisi meetmeid, et pidurdada meie lõunapiirile läbi Mehhiko tulevat rändevoogu».

Enne seda oli Ühendriikide riigipea ähvardanud, et kui Mehhiko ei saa olukorda piiril kontrolli alla, siis kehtestavad Ühendriigid esmaspäeval Mehhiko kaupadele viieprotsendise imporditolli. Juulis oleks see kerkinud 10 protsendini ja saavutanud oktoobriks lae 25 protsendil.

Trump ja tema vabariiklastest toetajad on ülistanud lepet kui suurt läbimurret, kuid demokraadid on teravalt kritiseerinud presidendi sagedast kalduvust ähvardada tariifidega ja märkisid, et paljud väljatoodud järeleandmised tegi Mehhiko juba mitu kuud tagasi.