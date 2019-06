Venemaa ajalehed tegid ühisavalduse koduaresti määratud ajakirjaniku toetuseks

Ajalehed nõuavad juhtumiga seotud Venemaa siseministeeriumi töötajate põhjalikku kontrolli ning selle tulemuste avaldamist meedias. Ühisavalduses öeldi, et Golunovi vastu esitatud tõendeid ei pidada veenvateks ning ei saa välistada, et ajakirjanik võeti kinni tema töö tõttu.

Golunov peeti kinni eelmisel neljapäeval Moskva Tsvetnoi tänaval. Politsei väitis, et tema seljakotist leiti kaks pakki narkootilist ainet metamfepramoon kogukaaluga 3,65 grammi. Samuti väideti, et tema korterist leiti narkolabor ning 5,37 grammi kokaiini.

Arvatakse, et kinnipidamine oli seotud ajakirjaniku tööga. Varasemalt Novaja Gazetas, Forbesis, Bolšoi Gorodis, Vedomostis ja RBKs töötanud Golunov on paljastanud võimude jaoks piinlikke korruptsioonijuhtumeid.

Viimastel aastatel on ta uurinud näiteks seda, kuidas kasutatakse Moskva linna eelarveraha. Vedomosti kirjutas, et ajakirjanik on muu hulgas paljastanud juhtumid, kus abilinnapea Pjotr Birkujovi sugulastele kuuluvad ettevõtted on pidevalt linnavalitsuselt lepinguid saanud ja selle kaudu omandanud mitmeid väärtuslikke kinnisvaraobjekte.