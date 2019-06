Uus põhiseaduskomisjoni esimees: Keskerakond tuleks laiali saata

EKRE ridadesse kuuluv komisjoni esimeheks valitud Puustusmaa kirjutas aasta tagasi Eesti Päevalehes avaldatud arvamusartiklis «Eesti valitsust juhtiv kuritegelik organisatsioon tuleb laiali saata», et tema hinnangul on kriminaalkuritegudes süüdi mõistetud Keskerakonna kestmine põhiseadusega vastuolus.

«Eesti seaduskuulekas kodanik on uskumatult erakordses olukorras, mida pole terves Euroopas pärast Teist maailmasõda eksisteerinud: meid ja meie riiki valitseb sisuliselt kuritegelik ühendus! See on vastuolus põhiseaduse reeglitega ja toimub võimulolijate vaikival heakskiidul,» kirjutas Puustusmaa tänase koalitsioonipartneri kohta.