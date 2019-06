IAEA on mures kasvavate pingete pärast Iraani tuumaküsimuses

«Loodan, et on võimalik leida viise, kuidas praeguseid pingeid dialoogi teel vähendada,» ütles Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) juht Yukiya Amano pärast Teherani teadet, et Iraan ei pea enam kinni osast 2015. aasta tuumaleppega sätestatud piirangutest ja ähvardas astuda edasisi samme.

Iraan teatas 8. mail, et ei pea end enam seotuks lubadusega piirata raskevee ja rikastatud uraani varusid, millele tuumaleppega piirangud seati.

Teheran on ka hoiatanud, et kui leppe teised pooled ei kiirenda tegevust USA sanktsioonide mõju leevendamiseks, võib Iraan lõpetada piirangutest kinnipidamise ja asuda rikastama uraani ja selle teisendeid oma Araki raskeveereaktori jaoks vajaliku tasemeni.

Kahe nädala eest teatas IAEA oma värskes raportis, et kuigi Iraani uraani- ja raskeveevarud on suurenenud, jäävad need endiselt tuumaleppega seatud piiridesse.

President Donald Trump viis USA mullu mais tuumaleppest välja ja kehtestas Iraanile taas karmid majandussanktsioonid.

USA välisminister Mike Pompeo aga on sõnastanud 12 nõudmist, mis tema sõnul on Teheranil vaja täita uue kokkuleppe saavutamiseks Ühendriikidega. Need puudutasid pea kõiki Iraani tuumaprogrammi aspekte ning seda, mis Washington nimetab halvaks mõjuks piirkonnale.