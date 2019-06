Rünnakus Mali külale tapeti vähemalt 95 inimest

AFP teatel on praegu kinnitatud 95 inimese surm. Rünnaku ohvriks langes dogoni etnilise vähemuse poolt asustatud Sobale-Kou küla, mis asub Sanga linna lähistel Mali keskosas.

Kohalike ametnike sõnul rünnati küla öösel relvastatud isikute poolt. «Hetkel on meil 95 surnud tsiviilisikut. Laibad on põletatud, jätkame ohvite otsimist,» lausus kohalik ametnik. Mali sõjaväega seotud allikas ütles AFP-le: «Dogoni küla on maa pealt pühitud.»