Video: VTA asedirektori arvates ei ole Eestis müüdav toit ohtlik

Riigikontrolli värskest auditist selgub, et maaeluministeeriumi haldusalasse kuuluvate ametkondade tegemata töö tõttu pole tarbijatel aimugi, kui palju ohtlikke taimekaitsevahendite jääke me iga päev toiduga sisse sööme.

Olev Kalda kinnitas Postimehele antud intervjuus, et tema hinnangul pole veterinaar- ja toiduameti pädevuses põhjust kahelda. «Seda pädevust on kontrollinud peale riigikontrolli meie enda valdkonnas nii Euroopa Komisjoni auditid kui ka kolmandate riikide auditid. Ja nende poolt on hinnang olnud selline, et nad on usaldanud meid ja on ka valmis meiega kauplema,» ütles Kalda.