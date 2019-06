Kanada keelab ühekordsed plasttooted

«Mul on väga hea meel teatada, et Kanada keelab juba 2021. aastal kahjulikud, ühekordsed plasttooted rannikust rannikuni,» lausus Trudeau.

Tema sõnul on Kanadal kui maailma pikima rannajoonega riigil ainulaadne võimalus juhtida võitlust plastreostuse vastu. Peaminister rõhutas, et meri reostavate plastpudelite, -kõrte ja -kottide kasutusest eemaldamine on üleilmne väljakutse.