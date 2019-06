Leppega või leppeta? Mida arvavad tooride juhikandidaadid Brexitist?

Avaldame ülevaate valitsusjuhi kandidaatidest ja nende vaadetest selle kohta, kas Suurbritannia peaks EList lahkuma May saavutatud leppega, ilma leppeta või panema Brexiti hoopis teisele rahvahääletusele.

Nii nagu May ametiaega varjutas Brexit, on ka tema järeltulija valimise päevakorrapunkt number üks Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust 31. oktoobril. May jääb ametisse, kuni Konservatiivne Partei valib uue juhi, kes peaks astuma ametisse ilmselt juuli lõpus.