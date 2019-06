Raport: Põhja-Korea on vähendamas avalikke hukkamisi

Pyongyangi on pikka aega süüdistatud nn riiklike hukkamiste korraldamises hirmu külvamiseks oma rahva seas ning Põhja-Korea liider Kim Jong-un on lasknud hukata mitu oma kõrget abi, nende seas oma mõjuka onu Jang Song-thaeki 2013. aastal.

Ühendus Transnational Justice Working Group on dokumenteerinud sadu avalikke hukkamisi mitme aastakümne jooksul, neist viimane oli 2015. aastal. Tihti on süüdistused olnud nii tühised nagu vase või lehma vargus.

«Avaliku hukkamise reeglid näevad ette, et kolm laskjat tulistavad surmamõistetut kolm korda, ühtekokku üheksa kuuliga,» ütles inimõigusühendus.

See on olnud laialdaselt kasutatud taktika, eriti eliidi vastu, seda sooviga, et «info hukkamismeetoditest leviks üle kogu riigi».

Uues raportis märgitakse, et Pyongyang on muutunud murelikumaks rahvusvahelise arvamuse suhtes, mistõttu on hukkamisi vähendatud.

Alates 2005. aastast on teatatud avalike poomiste lõpetamisest või vähemalt märkimisväärsest vähendamisest, mõnede allikate hinnangul on selle põhjuseks rahvusvaheline surve.

«Kuigi tõestamine on võimatu, tundub, et avalike hukkamiste arv on vähenemas,» ütles üks raporti autoritest Ethan Shin AFP-le.