Tänavu on liikluses hukkunud kaks ratturit ja vigastada saanud 64

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskusepatrullitalituse juht Varmo Rein ütles BNS-ile, et ehkki on jalgrattureid, kes sõidavad rattaga aastaringselt ja peaaegu iga ilmaga, algab aktiivne rattahooaeg soojemate ja kuivamate ilmade saabumisel.

«Liiklusesse lisandub palju noori jalgrattureid ja mida tihedam liiklus, seda paraku rohkem ka liiklusõnnetusi. Maikuust alates juhtus jalgratturite osalusel üle 40 liiklusõnnetuse, nende kannatanute hulgas on üheksa jalgratturit vanuses kuni 16 aastat ja kahjuks oli sel aastal üks liiklusõnnetus, milles hukkus viieaastane laps,» nentis Rein.

Viimastel nädalatel on liiklusõnnetused jalgratturitega paraku igapäevased. Läinud nädalavahetusel ehk 7.-9. juunil oli kokku üheksa liiklusõnnetust jalgratturite osalusel.

«Kui vaadata Tallinnas toimunud liiklusõnnetusi jalgratturitega, ei saa öelda, et avariid kaherattalistega toimuks mingitel konkreetsetel keerulistemal või probleemsematel teelõikudel või tänavatel. Oli mitmeid juhtumuid, kui jalgrattur ei saanud sõitmisega hakkama, sealhulgas ka joobe tõttu, oli rattaga kukkunud ja vigastusi saanud. Küll paistab silma kaks põhilist murekohta – liiklusõnnetused juhtuvad sageli, kas reguleerimata ülekäiguradadel või ristmikel, kus toimuvad ratturite kokkupõrked autodega,» ütles Rein.

«Liiklusseadus ei nõua jalgratturitelt sõidutee ületamisel rattalt maha minemist, kuid soovitame seda ohtlike olukordade vältimiseks teha. Kui tegemist on tihedama liiklusega sõiduteega, on turvalisem rattalt maha minna, veenduda, et ka jalakäijana on teid autojuht märganud ja annab teed, ning alles selle järel hakata teed ületama,» selgitas Rein.

Rein märkis, et sõiduteed ratta seljas ületades ei ole ratturil üldjuhul eesõigust. «Küll on kohustatud sõidukijuht andma teed ratturile ja teistele kergliiklejatele liiklusseaduse kohaselt siis, kui sõiduk pöörab vasakule või paremale ja kergliikleja või rattur liiguvad otse, ületades sama tänavat,» ütles ta.

Kõnniteel tohivad sõita kuni 13-aastased lapsed ja kuni kaks täiskasvanut, kes lapsratturit saadavad, või täiskasvanud ratturid, kellel on rattatoolis väikelaps.

Teised täiskasvanud ratturid tohivad kasutada kõnniteed vaid siis, kui sõiduteel liikumine on oluliselt raskendatud.

Sõidukijuhid peavad arvestama sellega, et jalgrattur, kes liigub sõiduteel, on samaväärne liikleja. Kuid ka ratturid, kes on otsustanud liikluses selliselt osaleda, peavad tegema kõike endast olenevat, et tagada nii enda kui teiste liiklejate ohutust. See tähendab, et rattur peab järgima fooritulesid, liiklusmärke, teekattejooni, kindlasti aegsasti näitama käega suunda enne manöövri sooritamist.

Kuna rattur on autodega samaväärne liikluses osaleja, ei tohi jalgrattur olla joobes, nii enda kui ka vähem kaitstud liiklejate ehk jalakäijate turvalisuse nimel.

«Kahjuks on suvekuudel olnud juhtumeid, kui jalgratturid on teinud otsasõitu jalakäijatele, sealhulgas ka lastele, ja sündmuskohalt põgenenud. Jalakäijale otsasõit, kui keegi on vigastada saanud, on liiklusõnnetus ja sellisel juhul peab kutsuma kiirabi abivajajale ja teavitama juhtunust politseid,» märkis Rein.