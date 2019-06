Prokuratuur esitas Kuusikule kahtlustuse

«Esitasin erakonna esimehele Mart Helmele ja peaminister Jüri Ratasele avalduse ministriametist tagasiastumiseks. Kinnitan jätkuvalt, et minu vastu esitatud süüdistused on laim – ma ei ole vägivallatseja,» teatas Kuusik toona.

«Loobun ministri ametist mitte selle tõttu, et süüdistused minu vastu oleks tõsi, vaid vastupidi, selleks, et keskenduda enda kaitsmisele kriminaalasjas ja oma hea nime taastamisele,» teatas Kuusik.

«Marti Kuusiku vastane süüdistus on kokku kukkunud, midagi ei ole. Süütuse presumptsioon kehtib kõigile. Mingisugust seadusevastast jälitustegevust ei olnud, järelikult süüdistus on täiesti alusetu ja vale,» rääkis Helme.

Kuusiku sõnul oli kahtlustus protseduuriliselt tarbilik samm

Teile esitati möödunud nädalal kahtlustus karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb kehalist väärkohtlemist. Kuidas te ise sellesse kahtlustusse suhtute?

Ma loomulikult eitasin seda kahtlustust ja minu sinna kutsumine kahtlustatavana oli protseduuriliselt tarbilik samm. Ma ei saanudki sinna mingit muus rollis ilmuda. Mul alustati aprilli lõpus kriminaalmenetlust ja selleks, et minuga rääkida, tuli mulle roll määrata. Ja loomulikult ei saanud ma olla seal ei tunnistaja ega ohvrina. Nii et see on tavapärane kriminaalmenetluse samm. Selleks, et mind üle kuulata, selleks tuli mulle omistada roll, roll saab olla kahtlustatav. See oli rääkimise, ülekuulmise eeltingimus. Ja ma ootasin seda juba mõnda aega, nii et oli väga meeldiv, et lõpuks ka minuga võeti ühendust ja minu käest küsiti.

Ma saan aru, et teid on korra juba ka üle kuulatud. Kas teie vastu on esitatud ka mingeid tõendeid?

Kahtlustus oligi ülekuulmise eeltingimuseks. Kahtlustus on roll, mis määratakse menetluses osalejale. Mingit muud rolli selles menetluses ei saanud minule vastavalt menetluse protseduurile omistada, nii et mind kutsuti ülekuulamisele, selle eelduseks oli kahtlsutuse esitamine. See, keda on üle kuulatud, minul ei ole mingit õigust [seda teada – toim.]. Minuga ei jagatud mingeid tõendeid, need jagatakse siis, kui kellelegi on esitatud süüdistus. Aga kahtlustus ja süüdistus on menetluslikult erinevad asjad.

Ja millal peaks selguma siis suurem selgus selle kahtlsutuse osas?

No seda ju mina tõepoolest ei oska öelda. Minu saan tugineda informatsioonile, mida on ajakirjanduses eelnevalt kajastatud. Asjaga tegelev prokurör on minu teada väljendanud soovi, et jaanipäevaks jõutakse selles asjas mingisugusele selgusele. Kas nüüd minnakse edasi asjaga või langeb see ära.

Eeldes, et teie vastu esitatud kahtlustused ei pea vett, kas te kavatsete siis jätkata poliitikas?

Korra juba mainisin ka tänahommikuses intervjuus, et ma mitte ei kavatse jätkata, vaid ma juba ka osalengi siiamaani poliitikas, ma olengi poliitikas. Kõik see on politiik, mida me siin ajame. Ma olen siin ja jätkan siin. Liitusin EKREga ja täpsustan veel, et ma pean väga sügavalt lugu nendest inimestest, kes seda valitsusvastutust täna veavad. See on suur ja tõsine töö. Ma olen väga rahul selle koalitsiooniga ning valitsuse juht ja kogu valitsus väärib sügavat lugupidamist. See töö on väga raske ja tihtipeale saavad inimesed meediapeksu ikka ilma asjata. On inimesed, kes teevad tõsist tööd ja väärivad sügavat lugupidamist. Ma usun Eesti tulevikku ja usun selle koalitsiooni väga heasse töösse.

Millega te praegu üldse tegelete nüüd, kus te enam ei ole minister?

Mina tegelen sellega, et vastata siin, nagu näete, ka teie intervjuule. Tegelen enda kaitsetööga ja selle organiseerimisega. See on kõige tähtsam asi. On vaja saada selgus asjas ja siis juba vaadata edasi.