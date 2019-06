Kreeka saare lähedal uppus vähemalt seitse migranti

Sel aastal on katsel üle Vahemere Euroopasse jõuda surma saanud üle 300 migrandi ja põgeniku, ilmneb Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni andmetest.

Kreekas on peavarju leidnud umbes 70 000 peamiselt Süüriast pärit põgenikku ja migranti, kes on oma riigist alates 2015. aastast lahkunud.

Euroopa Liiduga 2016. aastal sõlmitud leppe kohaselt on Türgi rakendanud tõhusamaid meetmeid rände piiramiseks oma rannikule lähima viie Kreeka saare, sealhulgas Lesbose suunas.

See on kaasa toonud dramaatilise languse Kreeka saartele saabuvate migrantide arvus. Kui aastal 2015 küündis see Euroopa piiriagentuuri Frontex andmeil 875 000-ni, siis 2017. ja 2018. aastal oli saabujaid alla 40 000.