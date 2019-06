GALERII. Läti ajakirjanikud nõudsid Venemaa saatkonna ees Ivan Golunovi vabastamist

Golunovi tööandja Meduza on sõltumatu internetiväljaanne, mis baseerub Riias. Meeleavalduse korraldas Läti Ajakirjanike Liit ning paljud osalejatest olid just ajakirjanikud.

Kohale saabunud inimeste sõnul on oluline meelde tuletada, et Golunov pole üksinda ning ajakirjanike kinnipidamist ei unustata. Meeleavaldajad võtsid endaga kaasa ka venekeelseid plakateid, millega nõuti ajakirjaniku vabastamist.

Läti Ajakirjanike Liidu hinnangul on põhjust kahtlustada, et Golunov peeti kinni tema töö tõttu. Ka Venemaa suured päevalehed Vedomosti, Kommersant ja RBK avaldasid eilsetel esikülgedel toetust Golunovile ega välistanud võimalust, et kinnipidamise põhjuseks olid tema poolt avaldatud artiklid.

36-aastane sõltumatu venekeelse portaali Meduza ajakirjanik Golunov peeti Moskvas kinni möödunud neljapäeval, süüdistatuna narkootikumide – mefedrooni ja kokaiini – tootmises ja müümises. Süüdimõistmise korral ähvardab teda kuni 20-aastane vangistus. Ajakirjaniku kaitsjate sõnul aga sokutati narkootikumid lihtsalt tema asjade sekka. Nädalavahetusel lasti Golunov eeluurimisvanglast välja ja nüüd on ta koduarestis.

Arvatakse, et kinnipidamine oli seotud ajakirjaniku tööga. Varasemalt Novaja Gazetas, Forbesis, Bolšoi Gorodis, Vedomostis ja RBKs töötanud Golunov on paljastanud võimude jaoks piinlikke korruptsioonijuhtumeid.

Viimastel aastatel on ta uurinud näiteks seda, kuidas kasutatakse Moskva linna eelarveraha. Vedomosti kirjutas, et ajakirjanik on muu hulgas paljastanud juhtumid, kus abilinnapea Pjotr Birkujovi sugulastele kuuluvad ettevõtted on pidevalt linnavalitsuselt lepinguid saanud ja selle kaudu omandanud mitmeid väärtuslikke kinnisvaraobjekte.