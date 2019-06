Filmitegijad arutavad homme linna esindajatega Laagna tee sulgemist

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart on varem öelnud, et Laagna tee sulgemine terveks juulikuuks ei tule kõne allagi. «Seda me isegi ei aruta,» ütles Kõlvart eelmisel nädalal.

Postimehele teadaolevalt pöördusid Nolani esindajad filmivõtete organiseerimise sooviga juba eelmise linnavalitsuse poole. Linnapea Taavi Aasa linnavalitsusest said olevat filmitegijad saanud selge sõnumi, et nad on Tallinna igati oodatud ning et linnavalitsus tuleb nende soovidele võimaluste piires vastu. Praeguse linnapea jäik suhtumine oli filmitegijatele ebameeldivaks üllatuseks.