Uute tantsude seas näeme väga erinevale muusikale tehtud seadeid. On Haljala rahvamuusikat, on Jaan Tättet ja InBoili, Sandra Vabarnat ja Triinu Tauli. Näeme müstilisi soo- ja rabahingusega tantse ning rõõmsaid laulumänge.

Pererühmad esitavad näiteks Kalev Järvela tantsu «Kirisabalind», mis on loodud spetsiaalselt selle aasta tantsupeoks. See on lausa kuus minutit pikk ja koosneb kolmest osast: esimesed kaks on mängud ning viimane inspireeritud ühest konkreetsest tantsust pealkirjaga «Kiiguri-kaaguri».