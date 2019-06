Videod: tantsupidu toob rahvani seitse täiesti uut eesti tantsu

Uute tantsude seas näeme väga erinevale muusikale tehtud seadeid. On Haljala rahvamuusikat, on Jaan Tättet ja InBoili, Sandra Vabarnat ja Triinu Tauli. Näeme müstilisi soo- ja rabahingusega tantse ning rõõmsaid laulumänge.

Pererühmad esitavad näiteks Kalev Järvela tantsu «Kirisabalind», mis on loodud spetsiaalselt selle aasta tantsupeoks. See on lausa kuus minutit pikk ja koosneb kolmest osast: esimesed kaks on mängud ning viimane inspireeritud ühest konkreetsest tantsust pealkirjaga «Kiiguri-kaaguri».

Kogu tants on sündinud pärimuslikust materjalist, mis on tänavuseks tantsupeoks seatud. «Inspiratsioon tantsu loomiseks tuli Estonian Voicesi repertuaarist, kes on ka tantsu muusika autor ja esitab seda tantsupeol elavas ettekandes. Oleme selle üle väga uhked ja ootame põnevusega Kalevi staadionil tantsimist » rääkis Kalev Järvela.

«Tants ja laul – tantsulaul, laul ja mäng – laulumäng, mäng ja rõõm – mängurõõm, rõõm ja tants – rõõmutants,» nii võtab Järvela kokku «Kirisabalinnu».

Täielik vastand rõõmule, laulule ja mängule on aga tantsupeo pealavastaja Vaike Rajaste tants «Tule, tantsime!», mis seatud InBoili loodud ja Jaan Tätte esitatud salapärase olemusega laulule.

«See tants toetub palju sõnadele ja sõnumile. Samas on selles tantsus minu jaoks suur konflikt: sõnad on natuke sünged ja mõte läheb aegadele, kus inimesed leidsid soos varjupaiga. Samas on meloodia ja rütm sõnadele vastukäiv – šansoonilik ja voolav,» rääkis Vaike Rajaste.

Lavastaja sõnul on soo tema meelest midagi natuke müstilist. «Üksi uitama sinna minna ei julge, kuid kui keegi ulatab käe ja juhatab teed, siis küll. Soos on hea, kui keegi teed näitab. Tantsus liiguvad paarilised soos ja toetavad üksteist, jättes terve tantsu lõpuks alles ka müstilisuse tunde,» kirjeldas Rajaste.

Niisiis, näha saab seitset täiesti uut eesti tantsu. Kokku esitatakse selle aasta peol 28 tantsu ja finaali ajal on korraga tantsuplatsil kõik 11 000 tantsijat.

Peo esimene tants on Mait Agu «Oma õnne sepad» ning nii nagu ükski laulupidu ei möödu lauluta «Mu isamaa on minu arm», ei möödu ükski tantsupidu «Tuljakuta».

Muusikutest on põhihäälteks päriselt kohal viibiv ansambel Estonian Voices, lisaks mõned solistid, orkester ja Viljandi muusikakooli sümfooniaorkestri koor. Kõik piletid tantsupeo kontsertidele on ammu välja müüdud.