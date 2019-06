NAABRITE JUURES. Viis Leedu poliitika vastuvooluaspekti

1. Peaminister esitab lahkumisavalduse, kuid jääb

Leedu peaminister Saulius Skvernelis lõi kandidaadina kaasa ka tänavustel presidendivalimistel, kuid kukkus välja juba esimeses ringis. Kuigi valimisaegse kirgede tormi käigus lubas ta kaotuse korral peaministri ameti maha panna, on nüüd selge, et seda ei juhtu.

Leedu rahvusringhäälingu uuriva toimetuse juht Indrė Makaraitytė usub, et nii presidendiks kandideerimise kui ka peaministri kohalt tagasi astumise lubadusest taandumise taga pole tegelikult mitte Skvernelis ise, vaid Talunike ja Roheliste Liidu liider ja suurrahastaja Ramūnas Karbauskis.

Makaraitytė nimetab Karbauskist manipulaatoriks. «Ta hoiab parteid pantvangis, sest tal on raha. Kõik teavad, et tema oli seimikampaanias ja Skvernelise kampaanias põhiline toetaja,» räägib ta. «Me arvame ka, et ta ei näita kõiki oma ärihuvisid ja kasutab võimu ära oma äri jaoks.»