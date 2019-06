Türgist saadeti Prantsusmaale veel pühasõdalasi ja nende lapsi

Päev varem oli Prantsusmaa Süüria põhjaosa laagritest vastu võtnud 12 džihadistide last.

Kolm täiskasvanut on 35-aastane mees ja kaks naist, kes on tema laste emad. Mees võeti vahi alla.

Prantsuse välisminister Jean-Yves Le Diran ütles mais, et kurdide laagrites elab 400-500 Prantsuse kodanikku. Märtsi keskel repatrieeris Prantsusmaa viis orbu ja märtsi lõpus kolmeaastase tüdruku. Pariis on teatanud, et uurib kõigi Süüria kirdeosa laagrites viibivate prantsuse kodanike toimikuid ükshaaval.