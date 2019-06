Trumpi sõnul sai ta Kimilt järjekordse imekauni kirja

Viitena sellele, et ta jätkuvalt usaldab Kimi, kuigi Pyongyang pole oma tuumarelvade äraandmise poole liikunud, ütles Trump, et Kim on «oma sõna pidanud». «Ta on oma sõna pidanud. See on minu jaoks väga tähtis,» ütles Trump Valges Majas ajakirjanikele. President ei täpsustanud, mida kiri sisaldas.

Vene president Vladimir Putin ütles reedel Peterburi majandusfoorumil, et Põhja-Koreale tuleb anda julgeolekutagatised, kui tahetakse veenda riiki tuumarelvadest loobuma. Putin ütles Hiina presidendi Xi Jinpingi kõrval sõna võttes, et nii Moskva kui Peking soovivad, et Pyongyang tuumarelvadest loobuks. Ta lisas, et Põhja-Koreal «on silme ees Iraagi ja Liibüa ning ta ei soovi nende saatuse kordumist».