Junckeri kinnitusel ei kuulu Brexiti lepe ümbertegemisele

Juncker toonitas väljaandele Politico antud usutluses, et Mayga läbiräägitud lahkumislepe on ainus, mis laual.

"Me oleme sellega lõpetanud. See ei ole leping Junckeri ja May vahel, see on leping Euroopa Liidu ja Suurbritannia vahel. Seda tuleb austada ka sellel isikul, kellest saab Suurbritannia järgmine peaminister," ütles Juncker.