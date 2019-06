USA valitsus paigutab sisserändajatest lapsed ajutiselt sõjaväebaasi

Sõjaväebaas Fort Still asub Lawtoni linna lähedal ja seda kasutati samal eesmärgil ka 2014. aastal.

Ühtlasi kaalutakse uue põgenikekeskuse avamist New Mexico lõunaosas.

Põgenike ümberasustamisega tegelevad ametnikud märkisid, et peavad tegelema ilma vanemateta piiri ületavate laste arvu hüppelise kasvuga. Sel rahandusaastal on tegeletud juba 41 000 lapsega, mis on pea 57 protsenti suurem, kui möödunud aasta samal perioodil.