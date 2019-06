Mailis Reps: Euroakadeemia läheb kinni

«Ülemineku ajaga läheb see kinni jah. See tähendab, et uusi tudengeid vastu ei võeta. Riik annab üleminekuaja, mille jooksul olemasolevad üliõpilased lõpetavad,» ütles minister Reps.

Tõenäoliselt läheb Euroakadeemia kinni aastaks 2020 või 2021. Põhjuseid on Repsi sõnul palju. «Seal on väga palju detaile, eelkõige hariduskvaliteedi teema. See protsess on võtnud üle kolme aasta ja mitmed sammud on selleni viinud,» ütles ta.