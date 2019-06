Trump avalikustas kogemata «salajase» rändeleppe sisu

Trump on terve oma ametiaja jooksul süüdistanud Mehhikot ebaseadusliku sisserände võimaldamises ning rände ohjeldamisest on saanud üks tema poliitilisi prioriteete.

Mehhiko välisminister Marcelo Ebrard ütles, et Mehhiko nõustus ka 45 päeva pikkuse perioodiga, mille jooksul tuleb tõestada, et nende poolt tehtud sammud tõepoolest migrantide arvu vähendavad. Vastasel juhul ollakse nõus kaaluma USA pikaajalist soovi, mille kohaselt peavad Mehhikot läbivad migrandid taotlema varjupaika just seal, mitte USAs.

See teeks Mehhikost nn turvalise kolmanda riigi, kuigi tegu on nõudmisega, mille Mehhiko on korduvalt tagasi lükanud. Omakorda tähendaks selline staatus, et Mehhiko peaks muutma oma migratsiooniseadust.