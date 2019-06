Põhja-Korea üritab sigade Aafrika katku kontrolli alla saada

Teade tuli mitu nädalat pärast seda, kui Põhja-Korea võimud kinnitasid, et riigis on sigade Aafrika katku puhang.

Viirus, mis on sigadele ja metssigadele surmav, kuid inimestele kahjutu, läbis enne Põhja-Koreasse jõudmist Hiina, Vietnami ja Mongoolia.

Mais ütles Pyongyang Maailma Loomatervise Organisatsioonile (OIE), et katk nõudis Hiina piiri lähistel asuvas farmis elanud 99 seast 77 elu, ütles Lõuna-Korea põllumajandusministeerium.

Soul muretseb haiguse leviku pärast ning kardab, et see jõuab ka Lõuna-Koreasse. Ta on korduvalt pakkunud Põhja-Koreale abi karantiini kehtestamiseks, kuid Pyongyang pole vastanud.