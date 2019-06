Mali massimõrva käigus hukati 24 last

Hetkel Šveitsis viibiv president Ibrahim Boubacar Keita teatas, et tuleb reisilt varem tagasi, et olla raskel ajal oma rahva kõrval. Täna külastab Keita juba massimõrva toimumispaika.

Mali rahvas on aga muutumas valitsuse suhtes järjest kriitilisemaks, sest võimud pole suutnud neid kaitsta terrorirünnakute ja etnilise vägivalla eest. Islamistid on Saheli piirkonnas üritanud pikalt erinevate rahvuste vahel pingeid tekitada, et seeläbi külvata kaost ja panna inimesi enda ridadega liituma. Nende jõupingutused on nüüdseks hakanud vilja kandma.