Prokuratuur ei vaidlusta Viljandi koolitulistaja vabastamist ning noormees pääseb vanglast

«Prokuratuur analüüsis kohtu põhjendusi ja leidis, et kui kohus nii otsustas, siis on see kohtu otsus,» ütles Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova Postimehele.

Viru maakohus otsustas 30. mail, et 19-aastane Vahur Ruut tuleb vanglast tingimisi ennetähtaegselt vabastada. Otsuse võis vaidlustada 15 päeva jooksul ehk selle nädala reedeni. Kui vee otsuse järel teatas Viru ringkonnaprokuratuur, et kaalub, kas vaidlustada otsus või mitte, siis praeguseks on selge, et edasikaebamist ei tule.