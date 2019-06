Iraani meedia kujutas Saksamaa välisministrit natsina

Iraanis pakkus ministri külaskäik palju kõneainet, sakslane sai aga ka karmi kriitika osaliseks, sest sealse riigimeedia teatel pole Euroopa Liit suutnud piisavalt hästi oma sõna pidada ning Iraani sanktsioonide eest kaitsta.

Kui president Hassan Rouhani valitsuse poolt kontrollitud väljaanded olid kriitika osas veidi tagasihoidlikumad, siis konservatiivsed ajalehed lajatasid «Euroopa saadikule» karmilt.

Konservatiivsed lehed tembeldasid Maasi natsiks. Ultrakonservatiivne ajaleht Javan avaldas karikatuuri, kus natsitervitust tegeval Maasil olid ees sinised Taaveti tähe kujulised prillid ja käe ümber haakristiga käepael. Juhtkirjas seisis: «Natsismi ja fašismi haisvad jäänused on loonud ajaloo nõrgima Euroopa.» Küsiti, miks Maas üldse Iraani lubati. «EL saatis oma saadiku Iraani, et teatada seda, kuidas Euroopa ei saa ilma USA heakskiiduta tegutseda. Mis selle reisi mõte üldse on?» Sama leht vihastas ka selle peale, et Maas toetab Iisraeli eksistentsi.

Ministri reis ja sõnavõtud ajasid vihale ka teise ultrakonservatiivse päevalehe. Ajaleht Kayhan väitis, et Saksamaa parlamendis on suur osa saadikukohtadest hoopis sionistide käes. Kayhan kritiseeris Saksamaa toetust Iisraelile ning väitis, et sakslased on Iisraeli orjad.

Ajaleht süüdistas Maasi ülbuses ja ebaviisakuses. Sihikule võeti ka Saksa väljaande Bild ajakirjanik, kes uuris Iraani välisministrilt selle kohta, miks LGBT kogukonda Iraanis taga kiusatakse. Sellist küsimust peeti ebasobivaks.

Iraani konservatiivsed ajalehed on tuumaleppesse algusest peale vaenulikult suhtunud. Kuigi president Rouhani poolt kontrollitud lehed toetavad tuumalepet, siis Maasi suhtumist kritiseerisid ka nemad.

Reformimeelne ajaleht Arman süüdistas Maasi ilma igasuguse pakkumiseta Iraani tulemises. «Euroopa üritab maandada kriisi, kuid ei suuda tasa teha oma puudujääke ja nõrkusi,» kirjutas lehes endine Iraani välisministeeriumi kõneisik.