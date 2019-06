Mihkelson ELi liputeemast: riigikogu liikmed andsid kaudselt mõista oma suhtumisest ka Euroopa Liitu

«Isamaa, Keskerakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna koalitsioon tegi täna Riigikogus järjekordse sammu senise välispoliitilise kursi murendamiseks,» kommenteeris Marko Mihkelson tänase hääletuse suhtes, kus otsustati, et Euroopa Liidu lippe Riigikogu Valgesse saali ei tooda. «Eesti rahvusvahelise edu aluseks on tugevate liitlas- ja partnerlussuhete olemasolu. Euroopa Liit on taganud meile suure arenguhüppe ning seda on tunnustanud meie kodanikud, Toetus meie liikmelisusele on püsinud alati kõrgel. See oli ka üheks põhjuseks, miks 9. mail 2016 paigutati Riigikogu Valgesse saali Eesti lippude kõrvale ka Euroopa Liidu lipud,» ütles ta. Mihkelsoni sõnul on Euroopa Liidu lipud hea tava, mida jagavad paljud meie riiklikud institutsioonid. «Pärast viimaseid valimisi otsustas Riigikogu uus esimees Henn Põlluaas ainuisikuliselt Euroopa Liidu lipud Valgest saalist eemaldada,» meenutas Mihkelson.