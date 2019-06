Laulu- ja tantsupeole võib tulla oma joogi ja toiduga, kuid mitte alkoholiga

Laulu- ja tantsupeo turvajuht Einar Lillo rõhutab, et laulu- ja tantsuväljakul kehtib Tallinna linna avaliku korra eeskiri, mis muuhulgas keelab avalikus ruumis alkoholi tarbimise, lisaks ei müüda ka kohapeal alkoholi. «See on nagu selge ja iseenesest mõistetav, et kui tarbimine ei ole aktsepteeritav, siis ei ole ka mõistlik seda kaasa võtta,» ütles Lillo.

Ta ütles, et nad ei tee lauskontrolli väravates, kuid profileerivad inimese käitumist ja vastavalt sellele teevad ka turvakontrolli. «Alkoholitarbimine on keelatud, milleks seda kaasa võtta, kui seda ei tarbi,» vastas Lillo küsimusele, et kui keegi pääseb turvaväravatest alkoholiga läbi. «Me oleme korraldustoimkonnas enam kui kindlad, et eesti inimene, peoline, oskab väärikalt pidutseda ka ilma alkoholita – selline on meie usk peo külalistesse,» sõnas ta.